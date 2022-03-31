Кировские ученые придумали умную конфорку для предотвращения утечек газа

Студент ВятГУ Иван Устюжанин и его коллеги изобрели умную газовую конфорку. Она позволяет предотвратить утечку бытового газа в жилых домах и избежать хлопков и взрывов.

Посмотреть и испытать разработку пока нельзя – она находится в стадии проекта. Но Иван уверен: его идея имеет огромное социальное значение и большое будущее. При этом аналогов у умной конфорки пока нет нигде в мире.

По словам Ивана, у конфорки нет датчиков и другой электроники. Надежность устройства обеспечивает сам механизм и специальный материал, который отвечает за оперативное выключение устройства подачи газа, — вспученный перлит. Когда на его попадает вода, он увеличивается в объеме и закрывает отверстия в конфорке, перекрывая газ.

Устройство можно установить, не меняя конструкцию плиты. Это обойдется в 200-300 рублей за одну конфорку. При этом установка уже имеющихся газоанализаторов обойдется в 20 и более тысяч рублей, а сигнализатора загазованности – в 10 тысяч.

Работа над проектом продолжается. В ближайшее время Иван и его команда получат 500 тысяч рублей в виде гранта от конкурса «Умник». Деньги пойдут на создание образца умной конфорки и проведение исследований.

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