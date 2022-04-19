Кировские ученые получат 500 тысяч рублей на создание «умной» конфорки

Кировские ученые из ВятГУ выиграли грант в 500 тысяч рублей на создание «умной» газовой конфорки. Об этом сообщает ГТРК «Вятка».

«Умную» конфорку придумали студент бывшего «политеха» Иван Устюжанин и его коллеги. За счет специального материала она позволяет предотвратить утечку бытового газа в жилых домах.

Особенность устройства – в его дешевизне. Изобретатели подсчитали, что установка «умного» устройства на одну конфорку обойдется в 200-300 рублей. Аналогов устройства в мире пока что нет.

Образец конфорки, оснащенной «умным» механизмом, может появиться уже через полгода. На это будут направлены средства 500-тысячного гранта, который получили ученые.