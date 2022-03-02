Кировские УК оштрафовали на 600 тысяч рублей за нечищеные дворы

В 2022 году сумма штрафов за нечищеные дворы в Кирове достигла уже 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в горадминистрации.

Очередной рейд по контролю за содержанием дворов прошел 2 марта. Специалисты теруправления посетили двор на улице Некрасова, 24. Проверяющие обнаружили 10-сантиметровую снежную колею.

Данная цифра в 2 раза превышает нормативные значения. Факт нарушения был зафиксирован. В отношении УК будет составлен протокол.

Управляющим компаниям напомнили, что даже после снегопада дворы следует прибрать до 7 часов утра следующего дня. Должны быть почищены тротуары и проезды, а также не должно быть гололеда и колей.