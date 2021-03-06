Кировские управляющие компании просят о повышении тарифов

Это пожелание было озвучено во время совещания в администрации города.

На днях в кировской мэрии состоялась встреча руководства города и управляющих компании, которую провели по поручению губернатора. На ней кроме проблемных точек – очистки крыш и вывоза снега с дворовых территорий – жаркое обсуждение вызвала тема повышения тарифа на содержание и текущий ремонт общедомового имущества.

Представители управляющих компании напомнили, что эти цифры не менялись за последние 3 года, в то время как цены во всех отраслях экономики возросли. Кроме того ужесточились требования к содержанию домов, особенно за последний год. По этой причине УК требуют пересмотра тарифов. По их подсчетам нужно увеличить стоимость на 12-15 руб. с кв.м.

Общественная палата обещала изучить эту инициативу в ближайшее время на одном из своих заседании с приглашением представителей Управления Роспотрбенадзора Кировской области.

Ранее мы сообщали, что в Кирове доделают детскую больницу и построят 5 детских садов.

Фото: aniva-utro.ru