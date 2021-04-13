Кировские водители жалуются на стрелков из пневматики

Владельцы авто, проезжающие по юго-западному району Кирова, жалуются, что стекла машин разбиваются от ударов с «невидимыми камнями», а полиция не видит следов преступлений.

Накануне вечером еще один кировчанин пострадал от действий неизвестного стрелка из пневматики. Мужчина двигался на серебристой Ладе Весте SW Cross по улице Ломоносова от остановки «Храм Веры, Надежды и Любови» к улице Московской. Вдруг раздался удар и что-то прилетело в боковое водительское стекло. От удара оно раскрошилось.

Владелец машины решил, что к нему прилетел камень, но он не видел что что-то летит, а булыжник, способный разбить автостекло должен быть не маленьким. К тому же обычно камни летят из-под колес в лобовые стекла, а не в боковые. Потому у мужчины появилась мысль о том, что в инциденте виноват стрелок из пневматики, о котором говорят в Кирове.

Теперь владелец «Весты» ищет других пострадавших в этом районе, чтобы подать коллективное заявление в полицию. Оказалось, на улице Ломоносова подобным образом пострадало не менее трех авто. И первые случаи были еще в прошлом году, но полиция отказалась возбуждать дело и искать стрелка. Мол, виной разбитому стеклу — камни. Однако в сервисе, где меняли стекло, специалисты показали хозяйке машины дыры от пуль. Теперь женщина советует владельцу Весты сделать экспертизу.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области в ДТП погиб мотоциклист.

Фото: vk.com/43reg.online