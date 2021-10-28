Кировский волонтер-медик рассказал о своей работе

В период пандемии коронавируса в России оказалось особенно востребованным волонтерское движение. Помощь волонтеров в борьбе с пандемией трудно переоценить.

Отделения Всероссийского движения «Волонтеры-медики» открыты во всех регионах страны и объединяют более 86 тысяч человек. Около 4 миллионов россиян получают помощь и поддержку волонтеров-медиков ежегодно.

В Кировской области волонтеры-медики успешно трудятся уже пятый год. С началом пандемии ребята начали помогать жителям региона, оказавшимся на самоизоляции, и медработникам. Сейчас волонтерами становятся не только студенты-медики, но и школьники, а также неравнодушные граждане, не связанные с медициной. В Кировской области на данный момент зарегистрировано более 100 волонтеров.

«Волонтерство – это моя жизнь»

Заместитель регионального координатора движения «Волонтеры-медики» в Кировской области Дмитрий Машкин мечтал помогать людям еще с детства. Сейчас без волонтерства он не представляет своей жизни. Кроме того, Дмитрий работает медбратом в Кировской городской больнице №9.

— Когда я поступил в медицинский университет, ни секунды не раздумывая вступил в волонтерское движение, так как появилась возможность уже со студенческой скамьи заниматься профилактической и медицинской деятельностью. Сейчас волонтерство – это моя жизнь, поделился Дмитрий.

Молодой человек подчеркнул, что добровольческая деятельность дается непросто – большая часть волонтеров совмещает ее с обучением в медицинском университете и работой в практическом здравоохранении.

— Порой приходится жертвовать вкусным обедом и полноценным сном, но это того стоит, — говорит Дмитрий, — мы часто слышим слова благодарности от жителей. Многие прислушиваются к нашим советам, обращают внимание на свое здоровье. Есть те, кто после беседы с нами решился на вакцинацию от ковида, чтобы обезопасить себя.

Чем занимаются волонтеры-медики?

Дмитрий Машкин рассказал, что волонтеры медики в Кировской области работают по семи направлениям: помощь медработникам, обучение жителей оказанию первой медпомощи, сопровождение массовых и спортивных мероприятий, популяризация донорства и здорового образа жизни, профориентация школьников, профилактические беседы с населением и беседы о важности вакцинации от ковида.

— В период пандемии мы присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», до июля 2021 года занимались координацией работы регионального штаба, а на данный момент проводим информирование населения о важности вакцинации от новой коронавирусной инфекции и помогаем медицинским работникам на пунктах вакцинации, — добавил Дмитрий Машкин.

На работе не без курьезов

Дмитрий Машкин отметил, что в непростом труде волонтера-медика не обойтись без юмора и курьезных ситуаций. Молодой человек вспоминает, что за время его работы таких ситуаций было очень много.

— Лично в моей памяти надолго остался случай на заявке, когда нам пришлось идти несколько километров вдоль железной дороги, чтобы попасть к заявителю. Однажды под новый год из нашего штаба то и дело выезжала армия Дедов Морозов, которые доставляли подарки детям. Помню, как впервые надел защитный костюм для доставки лекарств пациенту с ковидом. Это большой и тяжелый труд, но спустя время ты понимаешь, что это колоссальный опыт и вспоминаешь с улыбкой все, через что прошел, — рассказал волонтер.

Отметим, что несмотря на непростую ситуация с распространением коронавируса, Кировская область находится в числе лучших регионов по вакцинации людей старшего возраста. По словам председателя Кировской городской организации ветеранов Натальи Никулиной, вакцинированы порядка 60% пожилых людей в регионе.

Врачи настоятельно рекомендуют гражданам безоговорочно соблюдать меры безопасности и вакцинироваться.