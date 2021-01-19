Кировские волонтёры запустили автобус милосердия

Он начал курсировать по городу со вчерашнего дня.

В Киров пришли крещенские морозы. Это сложный период для людей, которые не имеют своего жилья. Помочь им решили волонтёры. Они запустили автобус милосердия.

Это небольшая ГАЗель. Она предназначена для развозки горячих обедов для бездомных, малоимущих граждан. В транспорте также находятся тёплые вещи, средства гигиены, медикаменты. Всё это предназначено для людей, которым нужна помощь.

Активистами, которые и запустили «автобус доброты» стали прихожане Спасского собора. В храме рассказали, что маршрут транспорта построен таким образом, чтобы охватить места, где собираются бездомные. Кроме горячей еды, одежды для этих людей будут проходить консультации по разным вопросам.

Кстати, ранее для людей, не имеющих места жительства в Кирове открылся «Тёплый дом». Там могут переночевать все желающие.

Фото: спасскийсобор.рф