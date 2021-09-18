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Кировские врачи одобрили качество санитарных мер на избирательных участках области

Тамара Полыхаева Общество

Главный врач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников, проголосовавший в субботу, обратил внимание на очень серьезное отношение членов комиссии к соблюдению всех требований противоэпидемической безопасности – начиная с контроля температуры на входе в участок, и заканчивая регулярной уборкой всех помещений.

«Если раньше мы, российские граждане, ждали от организаторов голосования, прежде всего, объективности и честности, то после начала пандемии коронавируса не менее важным критерием стала и безопасность всех, кто приходит выразить свой гражданский долг. И в этом отношении у меня остались самые позитивные впечатления от посещения участка – везде чистота, всех сразу же снабжают средствами защиты, члены комиссии мягко, но настойчиво напоминают о необходимости носить маску. В целом, видно, что сотрудники и обучены, и мотивированы должным образом», — поделился впечатлениями он.

Главврач больницы №5 областного центра Согомон Аракелян поучаствовал в народном волеизъявлении в пятницу вместе с родными, поддержав тем самым семейную традицию с многолетней историей. Он также отметил высокое качество организации голосования в целом, и отдельно санитарных мер.

«Когда мы подошли, на участке было довольно много людей, но члены комиссии грамотно справлялись с большим потоком посетителей. Все было организовано корректно и вежливо, при этом обработка документов и выдача бюллетеней шла очень быстро – долго никто не задерживался. Особо хотел бы поблагодарить наблюдателей на нашем участке – было видно, что люди не просто отсиживают положенное время, а действительно контролируют действия комиссии. Гражданский контроль в действии, и это замечательно», — подытожил Аракелян.

В свою очередь, главврач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова убеждена в том, что активность жителей области не менее важна для результативности выборов, чем качество работы избирательных комиссий.

«Главное позитивное впечатление от голосования – участок практически ни на минуту не оставался пустым. Очень хорошо, что наши земляки приходят выразить свое мнение – это само по себе свидетельство того, что наше общество становится более взрослым и ответственным. Искренне надеюсь, что в таком духе пройдут все три дня голосования, а их результатом станет продолжение стабильного и гармоничного развития», — подчеркнула Наталья Муратова.

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Тамара Полыхаева