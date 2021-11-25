Кировские врачи поддержали продление сертификатов для переболевших COVID-19

Срок действия сертификата для переболевших новой коронавирусной инфекцией предлагается продлить с 6 месяцев до 1 года.

Это озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ. Она отметила, что решение о полугодовом действии сертификата приняли в июне, когда в стране наблюдался подъем заболеваемости.

На данный момент, по словам вице-премьера, мониторинг переболевших показывает, что повторно заболели только 0,74 процента россиян, что является низким показателем.

Врач общей практики Кировского клинико-диагностического центра Алексей Колосов отмечает, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции сохраняется в течение года – первые полгода он особенно сильный, а в последующие полгода начинает постепенно ослабевать. Именно поэтому ревакцинацию рекомендуется делать каждые 6 месяцев.

– Количество антител к COVID-19 у каждого индивидуально. Если в правительстве внесли предложение о продлении действия сертификата для переболевших, значит у них есть наработанный опыт по мониторингу вновь заболевших. Даже если человек будет делать прививку раз в год, его организм уже будет защищен от агрессивного воздействия вируса, – отметил Алексей Колосов.

Добавим, что губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил руководству регионального правительства и оперштаба разработать план постепенного снижения ограничительных мер в регионе. Ситуация по заболеваемости остается сложной, но наблюдается тенденция к ее стабилизации.

При разработке плана будет учитываться количество вновь заболевших, число свободных коек в больницах, данные тестирования и ежедневные показатели вакцинации.

На сегодняшний день в Кировской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса более 520 тысяч человек.