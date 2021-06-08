Кировские врачи провели сложную операцию по удалению опухоли

Сотрудники Центра онкологии и медицинской радиологии провели сложнейшую операцию под руководством нижегородского уролога, профессора Вагифа Атдуева.

В Центр поступил пациент с раком желудка и предстательной железы. Мужчина уже перенес несколько операций по удалению опухолей. На этот раз ему предстояла цистэктомия – удаление мочевого пузыря. В операции принял участие заведующий операционным блоком, кировский уролог-онколог Илья Казанцев.

Операция заняла 3,5 часа. Медики удалили пациенту мочевой пузырь, пораженный опухоль, и сформировали мочевой резервуар, прикрепленный к брюшной стенке, — уростому. Сложность операции заключалась в том, что у пациента был обширный спаечный процесс.

Вмешательство прошло успешно. В настоящее время мужчина находится в стационаре под наблюдением врачей.

После операции нижегородский уролог провел круглый стол, в рамках которого рассказал о нововведениях в сфере лечения онкологических заболеваний. Также Вагиф Атдуев подчеркнул важность мультидисциплинарного подхода в лечении новообразований. Благодаря совместной работе специалистов разных профилей удается спасать пациентов даже с последними стадиями рака.

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