Кировские врачи сообщают об увеличении числа пострадавших от гололеда

С начала морозных дней, более 60 кировчан стали жертвами гололеда.

Всем была оказана медпомощь сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Чаще всего у пострадавших определяют растяжение связок и ушибы. Но приходиться сталкиваться и с переломами конечностей.

Так, в Нововятске на скользком тротуаре потерял устойчивость 65-летний мужчина. Сам подняться он не смог. Бригада скорой помощи доставила его в Центр травматологии. Кроме сотрясения, из-за которого у пациента было головокружение, врачи диагностировали закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков. Ему провели экстренную операцию, после чело он провел в центре еще 4 дня.

Врачи просят кировчан беречь себя: быть внимательными, обходить обледенелые участки тротуаров, не бегать через дорогу и выбирать устойчивую обувь. Если же избежать падения не получилось, в приемном отделении центра травматологии круглосуточно дежурит медицинская бригада: 4 травматолога, 2 нейрохирурга и анестезиолог. Они по полису ОМС окажут всю необходимую помощь.

Ранее мы сообщали, что в Кирове врачи вылечили мужчину с гангреной.

Фото:bezhede.ru medkirov.ru