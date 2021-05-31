Кировские врачи спасли девочку со 100-процентным поражением легких

8-летняя Маша заразилась коронавирусом несколько месяцев назад. Болезнь началась с небольшой температуры и слабости. На пару дней состояние девочки улучшилось, а потом заболел ее отец. Всю семью обследовали на COVID-19. Тесты оказались положительными.

Через несколько дней температура у Маши подскочила до 39 градусов. Сбить ее не удавалось никакими лекарствами. Мама девочки вызвала скорую помощь, и Машу увезли в инфекционную больницу. КТ показало 100-процентное поражение легких. Машу поместили на ИВЛ, где она провела около месяца.

Мама Маши говорит, что врачи боролись за жизнь девочки. Машу осматривала главный детский пульмонолог области Валентина Удалова, которая приходила для этого в «красную зону».

После стабилизации состояния Машу отправили на долечивание в детскую областную больницу. Там девочка провела в реанимации еще около месяца. В лечении участвовали медики из федерального центра.

Главврач детской больницы Наталья Муратова говорит, что когда Маша начала поправляться, радости медиков не было предела. Врачам помогала мама девочки, которая все это время верила в положительный исход.

Сегодня состояние Маши стабильное, КТ показывает положительную динамику. Но девочка все равно находится под наблюдением медиков. Ее мама благодарна врачам за спасение дочери.

— Моя Маша – настоящий боец, она очень мужественно переносила все процедуры. Она чувствовала, как сильно нужна нам с папой, и просто не могла нас оставить. Спасибо большое и низкий поклон врачам двух больниц за спасение моей дочки, — говорит женщина.

Ранее врач-хирург из Кирова рассказал, как перенес коронавирус с 70-процентным поражением легких.