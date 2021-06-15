Кировские врачи спасли нижегородца с атеросклерозом сонной артерии

Со временем это заболевание могло привести к инсульту.

В Кировской областной клинической больнице удалили бляшку на сосудах 65-летнему пенсионеру из соседней Нижегородской области.Чуть меньше года назад у него к одышке и гипертонии добавилась слабость в левой руке. Лечение, предложенное медиками в родном регионе, было безуспешным. Тогда в мае он решился на операцию в нашей области.

Мужчину положили в отделение кардиологии, где выявили атеросклероз сонной артерии справа. При помощи КТ-ангиографии провели операцию по восстановлению нормальной проходимости сосуда – каротидную эндартерэктомию. Специальное оборудование для таких исследований и операций появилось у нас в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Медицинское вмешательство прошло успешно. Пенсионеру полностью удалили атеросклеротические бляшки, восстановили просвет артерии и нормализовали кровоснабжение головного мозга.

Медицинский турист из Нижегородской области отметил, что уже на следующий день после операции он чувствовал себя прекрасно.

–Год назад я пошёл в поликлинику в родном поселке Нижегородской области, мне поставили предынсультное состояние, но помочь не смогли. Забеспокоившись я подал документы на госпитализацию в Киров, – делится пациент. – Все лечение оказалось бесплатно по полису ОМС.

Ранее мы сообщали о том, что житель Кировской области сообщил о теракте и бросился в реку.

Фото:medkirov.ru