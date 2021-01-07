Кировские врачи спасли ребенка, у которого появились осложнения после бессимптомного COVID-19

Организм дал сбой после того, как вирус отступил.

Уходящий год запомнился кировским медикам уникальными ситуациями. Одной из них стала история спасения 10-летней кировчанки. Ее привезли в областную детскую больницу с поражением всего организма.

Оказалось, что маленькая пациентка перенесла легкую форму COVID-19. Признаков болезни у нее не было, а после критического момента у нее сформировался иммунный ответ. Развился эндокардит, плевропневмония, перикард. Возможно, у пациентки была некая генетическая особенность организма, а болезнь дала толчок для пуска этой проблемы – пояснили в медучреждении.

Благодаря грамотной и своевременной работе специалистов ребенка удалось спасти.

Ранее мы сообщали, что кировские хирурги достали из желудка подростка огромный клубок волос.

Фото: Александр Папырин