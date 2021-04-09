Кировские врачи спасли женщину, которую забодал бык

ЧП случилось в конце марта на одной из ферм в Котельничском районе. На сотрудницу фермы животновода Светлану Ветлугаеву внезапно набросился бык.

Что вызвало вспышку агрессии у животного, неизвестно. Однако женщине сильно досталось. Медики в ЦРБ диагностировали у Светланы перелом нескольких ребер, травму грудной клетки, ушиб легкого и множество рваных ран.

За жизнь тяжелой пациентки боролись 2 дня. Затем на реанимобиле ее доставили в кировскую травматологию. Сразу же в день поступления Светлане сделали операцию, а затем еще две.

В настоящее время состояние женщины стабильное. Она восстанавливается и готовится к выписке. Несмотря на пережитое, возвращаться на работу Светлана не боится.

— На ферме всякое случается, бывают и агрессивные животные. Но возвращаться не боюсь. Главное – полностью восстановить свое здоровье, — говорит женщина.

Светлана благодарна врачам за огромную работу, проделанную для спасения ее жизни и здоровья.

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