Кировские врачи удалили огромную раковую опухоль

Кировчанка обратилась в Центр онкологии в конце апреля. Женщина пожаловалась, что за последнее время у нее сильно вырос живот. Диагностика показала разросшуюся опухоль яичника.

Площадь поражения была большой: опухоль проросла в правый мочеточник и нарушила функцию одной из почек. Врачам предстояло не только удалить новообразование, но и сохранить пораженный орган.

Операцию провели в начале мая. Хирурги-онкологи удалили опухоль, которая достигла размеров в 25 сантиметров. После этого урологи провели резекцию и пластику мочеточника. Почку удалось сохранить.

Сейчас кировчанке предстоит восстановление, а затем несколько курсов химиотерапии. Несмотря на перенесенную операцию, женщина чувствует себя хорошо и благодарна врачам за помощь.

— У наших врачей золотые руки! – говорит пациентка. – Отношение персонала замечательное, и это не дает опустить нос, поэтому настрой на дальнейшее лечение боевой!

По словам главврача онкоцентра Сергея Бакина, рак нередко поражает не один орган, а несколько. Поэтому операции с участием специалистов разных профилей проходят в клинике регулярно. А мультидисциплинарный подход – вынесение каждого случая на рассмотрение врачебного консилиума – позволяет продлить жизнь пациентов и улучшить ее качество.

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