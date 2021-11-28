Кировские юристы: дело Жириновского судебной перспективы не имеет

В Кирове обсуждают новый виток политических баталий в Госдуме.

Шутка ли? КПРФ подала жалобу в СК на… Жириновского. Да-да. Поводом послужило как всегда экспрессивное высказывание Владимира Вольфовича, прозвучавшее 16 ноября. Он предложил запретить компартию и отменить полученные ею на выборах результаты.

Напомним, Жириновский в свойственной ему манере бурно поддержал запрос прокуратуры, которая попросила лишить депутатской неприкосновенности коммуниста Валерия Рашкина. Это тот самый депутат, который был пойман с тушкой убитого лося без разрешения на охоту.

Как прокомментировали эксперты, что данное действие КПРФ – не что иное, как способ привлечь к себе внимание. Хотя куда уж больше?

Лидера ЛДПР коммунисты хотят привлечь к ответственности по части 2 статьи 282 УК.

Кировские юристы еще раз переслушали сказанное Владимиром Вольфовичем и считают, что на умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к КПРФ, все озвученное лидером ЛДПР – не тянет. Основания для возбуждения есть, но судебной перспективы тут явно не будет.

Кстати, наказание по той самой статье — штраф до 600 тыс. рублей или исправительные работы до 4 лет, или 3 года тюрьмы. Это даже поболе, чем грозит Рашкину его неудачная охота.