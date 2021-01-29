Кировские заведения могут принять участие в шоу «На ножах»

В сети появились объявления о поиске новых героев.

В кировских пабликах можно заметить информацию от кастинг-директора шоу «На ножах». Он сообщает об отборе заведений, которые бы могли стать участниками известной программы. Кировским рестораторам предлагают полный ребрендинг, а ещё отличный ремонт.

Главное условие — участие, согласие на проведение съёмок в заведении, работа со съёмочной группой. Участниками могут стать рестораны, кафе, предприятия общепита.

Реалити-шоу «На ножах» ведёт Константин Ивлев. Это российский шеф-повар, телеведущий. По задумке проекта он ездит по разным городам, начинает работать в каком-либо заведении, чтобы его улучшить. Не обходится без скандалов, жесткой критики. Но главная идея шоу — превратить кафе или ресторан в процветающее заведение.

Передача выходит на телеканале «Пятница». У неё большое количество поклонников. Например, у паблика «На ножах» в соцсетях 66 тысяч подписчиков, а у бессменного ведущего Ивлева ещё больше — около 830 тысяч.

Фото: na-nozhah.friday.ru