Кировские зэки сделали из снега пингвина и русалку

Более 70 удивительных снежных фигур сделали из снега заключенные кировских колоний.

В исправительных учреждениях появились сказочные герои, различные животные, снежные цифры и целые композиции.

Как рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Эдуард Аюпов, искусство требует подготовки. Для каждой фигуры заключенные делают эскизы, заготавливают «материал» — снег, из которого формируют ледяные кирпичи. И готовят яркую краску – ее рецепт у каждого отряда свой.

Возможность творить заключенным дали сильные снегопады. Самыми разнообразными скульптурами изо льда «отметилась» колония №6 Омутнинского района. Здешние обитатели сделали огромного двухметрового быка.

Не отстают и другие учреждения. Так, в колонии №29 сделали из снега и льда огромную надпись «С Новым годом!». Кое-где изготовили ледяных героев мультфильмов и даже пруд, в котором живет Русалочка.

Впрочем, кто лучше – еще предстоит выяснить. Сейчас в колониях Кировской области продолжается конкурс «Снежное совершенство». В его рамках обитатели колоний померяются фантазией и творческими способностями. Итоги конкурса будут подведены к концу зимы.

Фото: 43.fsin.gov.ru/