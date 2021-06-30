Кировские зоозащитники бесплатно получили землю под приют

Депутаты Кировской городской Думы приняли решение о безвозмездной передаче региональной организации защиты животных «Дари добро» земельного участка и помещений в Радужном.

Цель – размещение приюта для животных. Здесь появятся ветеринарный пункт, площадки для выгула и вольеры.

Участок и помещения находятся на ул.Производственной, 2. Они включены в Программу приватизации муниципального имущества, аукционы по продаже были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников.

Срок безвозмездной передачи — 10 лет.

Иллюстрация vk.com/kirovhelp.dogcat