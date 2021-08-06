Кировских автомобилистов ждут проверки на дорогах

Представители Госавтоинспекции сообщили, где планируют дежурить на предстоящих выходных.

В пятницу вечером и в субботу на дорогах Кирова вводится усиление. Инспекторы безопасности дорожного движения проведут «сплошные проверки». При этом акции, направленные на безопасность горожан и гостей Кирова, будут организованы сразу во всех четырёх микрорайонах областного центра.

«Сплошные проверки» представляют собой остановку машин на заранее выбранных участках дорог. Обычно такие мероприятия проводят на наиболее аварийных зонах, а также на выездах из города, загородных трассах.

Помогать инспекторам будут активисты «Ночного Патруля». Главная цель проверок — выявление автомобилистов в состоянии опьянения. Такая ситуация недопустима. За подобное деяние грозит крупный штраф и лишение прав.

Фото: ГИБДД Кировской области