Кировских общественников возмутила вырубка елок у ЦУМа

Кировчане возмущены вырубкой елок у памятника Кирову на Октябрьском проспекте в районе ЦУМа. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Вырубка деревьев производилась 15 января. По словам общественников, пока велись работы, многие горожане подходили и выражали свое недовольство происходящим. Посетив указанное место, активисты увидели пни, по которым сделали вывод, что деревья были здоровыми – «по срезам на пнях никаких проблем с болезнями не видно».

В настоящее время общественники запросили в горадминистрации копию порубочного билета. Также активисты обещают выяснить, планируется ли посадка новых деревьев взамен уничтоженных.

Стоит отметить, что о работах по благоустройству территории у памятника Кирову горадминистрация предупреждала заранее. Речь шла, в частности, о сносе аварийных деревьев. Насколько компетентны общественники в своих оценках «здоровья» вырубленных елей, вероятно, ответят городские власти.

Фото: ОНФ