Кировских предпринимателей научат дружить с федеральными сетями

Представители федеральных торговых сетей «Перекрёсток» и «Пятёрочка» проведут для кировских предпринимателей бесплатную торгово-закупочную сессию.

Организатор — региональное министерство промышленности, предпринимательства и торговли.

Товаропроизводители получат возможность презентовать свою продукцию и задать интересующие вопросы по вхождению в торговые сети. Им предлагается подготовить информацию о производимом товаре и оформить коммерческое предложение.

Встреча состоится 24 июня с 10 до 13 часов по адресу Динамовский проезд 4, 2-й этаж.

Подробная информация здесь.