Кировских предпринимателей приглашают на международные выставки

Центр поддержки экспорта Кировской области принимает заявки на участие в международных выставках от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Они могут принять участие в следующих мероприятиях:

«Белагро 2021» — сельскохозяйственная выставка в Минске (с 1 по 5 июня);

Специализированная выставка «Мир детства EXPO 2021» в Ереване с 4 по 6 июня);

«InterFood Azerbaijan 2021» — выставка пищевой промышленности в Баку (с 10 по 12 июня);

«Caspian Agro 2021» — сельскохозяйственная выставка в Баку (с 10 по 12 июня);

«BuildExpo Uzbekistan 2021» — специализированная выставка строительной индустрии в Ташкенте (с 16 по 18 июня);

«Мебель. Интерьер. Деревообработка 2021» — выставка мебели и деревообрабатывающей промышленности в Алматы (с 16 по 19 июня);

«AgriTek/FarmTek Аstana 2021» — сельскохозяйственная выставка в г. Нур-Султане (с 23 по 25 июня).

Заявки принимаются до 16 апреля. Все подробности — в офисе Центра поддержки экспорта (Киров, Динамовский проезд, д.4, оф.205) и по телефону (8332) 21-24-30.