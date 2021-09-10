Кировских школьников будут учить семейному счастью

С 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому за школами закреплена воспитательная функция. Законопроект президент подписал в июле 2020 года. Тему воспитания глава государства обозначил как федеральную задачу.

Впервые подняла вопрос усиления воспитательного компонента в образовательном процессе и модернизации воспитательных программ Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Проверка Рособрнадзора показала, что большая часть таких программ не соответствует современным требованиям и нормативам.

Кузнецова отметила, что план воспитательной работы должен быть многокомпонентным: школа, семья, сфера дополнительного образования, вопросы культурно-эстетического и спортивного развития должны выстраиваться в гармоничную систему, направленную на формирование личности ребенка.

«Если в семье проблемы с воспитанием — мы знаем, что школа здесь придёт на помощь. Со школы тоже начнется спрос, но для этого им условия надо создать», — сказала Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что в процессе воспитания и формирования личности важна не только образовательная составляющая, но и подключение ресурсов спорта, театра и кино, дополнительного образования. Также нужно провести работу с классными руководителями, заместителями директоров по воспитательной работе.

Для школьников проведут «уроки семейного счастья»

Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала ускорить введение в школах такой обязательной дисциплины, как семьеведение. Сама Анна Юрьевна не только активный общественный деятель и правозащитник, но и многодетная мать – с супругом–священником она воспитывает семерых детей – двух дочерей и пятерых сыновей.

Кузнецова сообщила, что семьеведение будут преподавать в рамках существующих гуманитарных предметов. Проект уже успешно реализован в 60 пилотных регионах.

Курс по семьеведению включен в новые учебники по обществознанию, об этом заявил в марте 2021 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Тему создания курса «Семьеведение» или «Уроки семейного счастья» Кузнецова впервые подняла на съезде уполномоченных по правам ребенка в Белгороде. На уроках школьников будут обучать основам семейной жизни. Предложение Кузнецовой о разработке школьного образовательного курса «Семьеведение» было одобрено Минобрнауки еще в декабре 2017 года.

В 2018 году разработкой программы занялась Российская академия образования при поддержке Анны Кузнецовой и Фонда Андрея Первозванного. Курс начинается в 9 классе с вопроса: «Зачем людям отношения?». В первый год с учениками обсуждают понятие семейных ценностей, как отличить любовь от влюбленности, как вести себя в конфликтах. В 10 классе говорится о рождении и воспитании детей. В 11-м – о традиционных и современных подходах к воспитанию, вопросах права.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин поддерживает инициативу Анны Кузнецовой и отмечает, что представление об основах семьи должно закладываться в раннем возрасте, чему будет способствовать введение семьеведения в школах.

— Введение данного предмета позволит доносить традиционные семейные ценности в различных форматах. Программы курса семьеведения включают знания психологии, педагогики, медицины и в разных регионах имеют разные названия. На мой взгляд, введение такого предмета продиктовано требованиями времени, это позволит сформировать правильное представление о семье, способствовать становлению ответственного отношения к семейным отношениям, браку и родительству в будущем, — отметил Владимир Шабардин.

Общие цели

Директора кировских школ говорят, что преподавание школьникам «семейного счастья» — достаточно сложный процесс. — У нас сейчас есть такой интересный предмет, как основы духовно-нравственной культуры народов. Мы говорим какой должна быть семья, — рассказала директор школы №51 Илона Шулакова. — В моей школьной жизни был такой предмет, как «Этика и психология семейных отношений». Обучение без воспитания невозможно, и очень многое зависит от семьи ребенка и от самого преподавателя.

Директор Кировского лицея естественных наук Алексей Ветров, в свою очередь, считает, что этот предмет, безусловно, важен, но, наряду со школой, пример счастливой семьи должны подавать и родители учеников.

— Что касается семейных отношений, то лучший вариант, на мой взгляд — это черпать эти знания из своих собственных семей. Мне кажется, что именно родители должны быть примером для детей, — подчеркнул Алексей Юрьевич.

Добавим, что Министерство просвещения РФ готово поддержать педагогов и дать методические рекомендации по разработке воспитательных программ. Министерство уже утвердило базовую программу, которую школы могут брать за основу и дополнять с учетом региональной специфики.