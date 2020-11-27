Кировских школьников научат плавать бесплатно

В ноябре в Кирове стартовала программа «Плавание для всех», которая реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

В рамках программы кировские школьники будут учиться плавать. Занятия будут проходить в «Быстрице» — единственном 50-метровом бассейне Кирова – трижды в неделю в течение нескольких месяцев.

Как рассказал президент федерации плавания Кировской области Роман Балясников, первые тренировки пройдут в малом бассейне с небольшой глубиной. Там школьники научатся не бояться воды и правильно дышать. А потом смогут перейти в большой бассейн.

Как рассказали в «Быстрице», за два месяца ребята должны будут освоить азы плавания и к концу курса уметь проплыть 25 метров без остановки. Вполне вероятно, что после окончания бесплатных занятий многие ребята захотят прийти в большой спорт уже всерьез и надолго.

Напомним, программа «Плавание для всех» была разработана в 2019 году и внедрена в регионах страны. Ее цель – приобщить россиян к спорту и увеличить число систематически занимающихся плаванием в РФ до 3 миллионов человек.

Ранее мы сообщали о том, что замминистра спорта Кировской области провёл мастер-класс по прыжкам в длину.