Кировским автоинспекторам поступило медоборудование для помощи раненым на дорогах

За год сотрудники ГИБДД 60 раз воспользовались подобными комплектами.

Поскольку сотрудники автоинспекторы зачастую первыми прибывают на место аварии, важно, чтобы они могли оказать помощь пострадавшим. Для этого сотрудников обучают медики и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» поступили специальные комплекты оборудования — 52 медицинские укладки. Теперь в каждом подразделении ГИБДД есть такое оборудование.

С его помощью можно поддержать в сознании раненых, остановить кровотечение, зафиксировать переломы. В уходящем году такие комплекты инспекторам пришлось применить 60 раз. Чтобы все действия были доведены до автоматизма медики обучили полицейских как правильно оказывать помощь на дороге.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала сбежавшего виновника ДТП под Слободским.

Фото: гибдд.рф/r/43