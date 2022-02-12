Кировским бизнесменам напомнили о важности уплаты налогов до весны

Пора заплатить имущественные и земельные налоги за 2021 год, сообщили в городском департаменте финансов. Сделать это надо в течение ближайшего месяца.

К 1 марта кировским компаниям и индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности землю, движимое и недвижимое имущество, нужно пополнить городской бюджет. До конца марта важно не забыть о налогах тем, кто отчитывается по упрощенной системе, а также заплатить единый сельхозналог.

— От вовремя перечисленных денег зависит реализация администрацией города соцгарантий и обязательств, — отметили в мэрии.

Из-за эпидобстановки налоговики советуют проводить операции, не посещая офис: через личный кабинет на сайте или через официальное приложение.

Фото:admkirov.ru