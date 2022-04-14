 Кировским бойцам вручили медали и ордена за мужество проявленное в ходе спецоперации 

Награды военнослужащие и росгвардейцы получили из рук командующего Приволжским округом войск нацгвардии генерал-полковника Александра Порядина и губернатора Игоря Васильева.

— Мужество и героизм наших ребят отмечены руководством страны высокими государственными наградами, — подчеркнул генерал-полковник Александр Порядин. — Вы с честью выполняете свой долг.

Орденом Мужества награжден старший сержант полиции Максим К. Двигаясь в составе колонны, спецподразделение попало в засаду. Максим покинул автомобиль и занял оборону, ответным огнем уничтожая противника. Решительные действия старшего сержанта позволили его товарищам передислоцироваться и отразить нападение. Сам Максим, прикрывая отход подразделения, не покинул поле боя. Он отстреливался до тех пор, пока не получил ранение. Подоспевшие на помощь сослуживцы сумели вынести раненого товарища в безопасное место.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами награжден ефрейтор Ленар Р. В составе экипажа бронеавтомобиля он с товарищами принял всю огневую мощь противника на себя. Машина подверглась ударам из противотанкового гранатомета и минометов. Ленар оттянул все силы врага на себя и лишь чудом остался жив. После разрыва очередной мины его выбросило из объятого пламенем бронеавтомобиля. После отражения нападения товарищи вынесли с поля боя тяжелораненого бойца.

— Мы благодарны нашим бойцам за мужество и героизм, проявленные во время специальной военной операции. Уверен, что профессионализм и любовь к Отечеству помогут успешно решить все поставленные командованием задачи. Мы понимаем, что у Вооруженных сил России есть свои определенные задачи, у нас как у руководителей региона – свои — обеспечение бесперебойной работы всех социальных учреждений и жизнедеятельности экономики. Все они будут выполнены, — сказал губернатор Игорь Васильев.

Александр Порядин поблагодарил губернатора Кировской области за оказанное содействие в обеспечении личного состава, а также в оказании материальной помощи раненым военнослужащим.

Фото: Пресс-служба ПривО ВНГ РФ