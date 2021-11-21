Кировским бюджетникам добавят деньги за хорошую работу

Это произойдет до конца года. Такое решение было озвучено во время совещания в правительстве Кировской области с главами муниципальных районов.

В следующем месяце отдельные категории бюджетников, а именно педагоги в детсадах и организациях допобразования, врачи и работники культурной сферы, получат выплаты по итогам работы за год, благодаря которым средний размер зарплаты доведут до установленных показателей. На это потребуется 214,4 млн рублей.

— На вашем личном контроле должен быть вопрос справедливого распределения средств, выделенных на повышение зарплат. Премию должны получить сотрудники с учетом их нагрузки за отработанное время, квалификации, вклада в работу, – подчеркнул первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов.

Еще одна тема совещания — реализация проектов социальных контрактов. Она набирает популярность у жителей региона.

Напомним, после заключения договора граждане получают господдержку развитие своего бизнеса. Это не только позволяет реализовать свой творческий потенциал, найти себя в деле, к которому лежит душа, но и нанять команду единомышленников – создав рабочие места.

Обращаясь к главам районов, Дмитрий Курдюмов обратил внимание на важность такой поддержки для помощи предпринимателям в удаленной от областного центра местности:

— Вы и сами видите на местах, как открываются новые пекарни, ателье, автосервисы и многое другое. На сегодня почти полторы тысячи кировчан заключили соцконтракты.

Благодаря таким результатам было принято решение сделать программу доступнее. Так, на следующей недели по трем основным мероприятиям — поиск работы, осуществление предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства — исключается имущественный критерий.

Фото: kirovreg.ru