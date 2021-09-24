Кировским охотникам разрешили добыть 62 медведя

В Кировской области распределят 62 разрешения на добычу бурых медведей. Соответствующее распоряжение опубликовало министерство охраны окружающей среды.
В этом году охотники смогут добыть 62 медведя, и почти половину из них – в Опаринском районе. Разрешения будут распределены следующим образом:
- 5 – в Белохолуницком районе (участок №1)
- 7 – в Верхнекамском районе (участок №1)
- 1 – в Малмыжском районе
- 5 – в Нагорском районе(участок №1)
- 7 – в Нагорском районе (участок №2)
- 7 – в Омутнинском районе
- 29 – в Опаринском районе
Подать заявления на охоту можно будет с 27 сентября через портал госуслуг или МФЦ. Пошлина за получение разрешения составит 650 рублей, а сбор за добычу медведя – 3 тысячи.
Ранее мы писали, что в Кировской области сняли на видео завтрак медвежьей семьи.