Кировским педагогам-старшекурсникам рассказали о работе в школе

Представители минобразования Кировской области рассказали студентам старших курсов ВятГУ о работе в школе.

Встреча прошла в «Точке кипения». Перед будущими педагогами выступили замминистра образования Елена Воронкина, ведущий консультант отдела профессионального образования Сэда Григорян и директора кировских школ.

Очень скоро сегодняшние студенты сами станут учителями. Об условиях работы и о мерах поддержки для молодых педагогов рассказала Елена Воронкина. Ребята также узнали о программе капремонта и развитии школьной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Образование».

Как отметила замминистра, система образования региона активно развивается и нуждается в молодых и инициативных педагогах.

— Именно вам предстоит работать в наших школах и в полной мере использовать те возможности, которые появляются в рамках нацпроекта «Образование». Современные технологии придут на помощь и помогут вам в реализации образовательных программ. В свою очередь обещаем всестороннюю поддержку и сопровождение опытными наставниками. Мы ждем вас в школах региона, а главное – вас очень ждут дети! – обратилась к студентам Елена Воронкина.

На работу будущих педагогов пригласил директор слободского лицея №9 Дмитрий Шкаредный. Многие ребята и сами ждут не дождутся, когда же наконец смогут войти в класс в качестве учителей. Так, студентка 4-го курса факультета педагогики и психологии Анна Метелева планирует вернуться в родную школу в поселке Мурыгино. В ВятГУ девушка учится по целевому договору и планирует работать учителем начальных классов и английского языка.

Пятикурсник Олег Лялин – педагог-историк. После окончания вуза он собирается работать в кировской школе №59. В ней он проходил практику и хочет вернуться туда учителем. По мнению Олега, студенты должны искать себе работу исключительно по специальности.

— Я считаю, что если потратил 5 лет своей жизни на обучение по педагогической специальности, нужно иметь мужество прийти в профессию. Опытные педагоги говорят, что у меня хорошо получается, поэтому я чувствую воодушевление, настроен максимально погрузиться в профессию, — говорит студент.

Вопросы развития кадрового потенциала школ находятся на контроле кировского губернатора, руководителя комиссии Госсовета по образованию Игоря Васильева. Глава региона отмечает, что сегодня в сфере образования реализуются значимые проекты, которые позволят вывести эту отрасль на принципиально новый уровень. К ним относятся строительство и капитальный ремонт школ с обновлением оборудования, разработка федерального проекта «Идеальная школа», который должен учесть интересы детей, учителей и родителей.

— Нужно сделать так, чтобы новое образовательное пространство было интересным и комфортным и для учеников, и для педагогов. Чтобы ребята, получившие педагогическое образование, с желанием шли работать в наши школы, — говорит губернатор.

Потребность школ в кадрах находится на постоянном мониторинге минобразования. Также в Кировской области ведется работа по профориентации школьников, заключению договоров о целевом обучении, предоставлению мер социальной поддержки педагогам в размере 50 и 100 тысяч рублей. Молодые педагоги могут стать участниками программы «Земский учитель», инициированной президентом.

Педработникам, которые работают на селе, предоставляется компенсация в размере 100 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.