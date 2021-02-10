Кировским подросткам запретят покупать зажигалки

Соответствующий законопроект поступил в областное Законодательное собрание. Его автором стал депутат ОЗС Павел Дорофеев. Он предложил запретить несовершеннолетним продажу зажигалок, баллончиков и других бытовых товаров, содержащих сжиженный углеводород.

Как показывает статистика, все больше подростков становятся жертвами токсикомании, которая развивается при вдыхании ядовитых паров. По итогам 2020 года число подтвержденных «новичков» выросло вдвое. Стойкая зависимость формируется быстро – достаточно 2-3 раз, говорит депутат и эксперт Дмитрий Сергеев.

По мнению Сергеева, помочь изменить ситуацию сможет очередной законодательный запрет, который может быть реализован при поддержке властей и предпринимателей. В случае одобрения депутатов законопроект могут принять уже в марте.

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