Кировским предпринимателям компенсируют затраты на рекламу товаров

Кировские индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане смогут получить финансовую поддержку при продвижении своей продукции.

За счёт мер государственной поддержки им частично возместят затраты на рекламу. Максимальный размер помощи — 100 тысяч рублей.

Услуги по маркетинговому сопровождению включают продвижение сайта, проведение таргетированной и контекстной рекламы, размещение информации в печатных и электронных СМИ, создание и размещение аудио- и видеороликов, изготовление и тиражирование брошюр, буклетов, листовок и каталогов.

Заявки принимают в центре «Мой бизнес» до 28 июля. Подробная информация здесь.