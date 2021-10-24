Кировским предпринимателям рассказали, как организовать проверку QR-кодов

С 25 октября в Кировской области вводятся QR-коды для вакцинированных. В течение двух недель посещать кафе, спортклубы, развлекательные и другие заведения можно будет только при их наличии.
Как получить QR-код и как им пользоваться, мы рассказывали здесь. Теперь отвечаем на вопросы предпринимателей: как наладить проверку QR-кодов и что делать, если клиент пытается попасть в заведение по чужому сертификату о вакцинации.
Как организовать проверку QR-кодов посетителей?
- Приказом назначить сотрудника, ответственного за сканирование QR-кодов и пропуск посетителей.
- Выдать сотруднику смартфон с приложением для сканирования кодов. Это может быть QR-сканер или приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».
- Научить сотрудника пользоваться приложением для сканирования QR-кодов. Выдать памятку по сканированию и проверке документов.
- Нанести разметку в 1,5 метра перед входом в ваше заведение для соблюдения посетителями социальной дистанции.
- Организовать пункт контроля, поставить ограждение.
«Лучше, чем локдаун». Кировские предприниматели оценили введение QR-кодов.
Что должен сделать сотрудник компании при проверке QR-кода?
Отсканировать QR-код. При сканировании появится информация или ссылка на сайт с доменом gosuslugi.ru. По ссылке откроется страница с данными о посетителе.
Сотрудник должен будет проверить:
- статус кода – действителен или недействителен;
- срок действия сертификата вакцинации;
- ФИО посетителя;
- дату рождения;
- первые 2 цифры серии и последние 3 цифры номера паспорта.
Затем данные QR-кода нужно сверить с данными паспорта. Если они совпадут, посетителя можно пропустить.
Так выглядит действительный сертификат о вакцинации
В каком виде посетитель может показать QR-код?
Клиент вправе предъявить QR-код как на экране смартфона, так и распечатанным на бумаге.
Можно ли пропускать клиентов со справками на антитела?
Нельзя. Справки на антитела и документы без QR-кода, не дают права прохода в заведение.
Как проверить, действителен ли QR-код?
В Кировской области действительные QR-коды вакцинированных размещаются только на портале gosuslugi.ru. Появится дополнительный домен в нашем регионе (как в Москве), пока неизвестно. Прочие сайты – ненастоящие.
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Что делать, если данные сертификата вакцинации не совпадают с данными паспорта? Если посетитель отказывается предъявить паспорт?
В этом случае сотрудник не имеет права пропускать посетителя. В противном случае заведение нарушает установленные требования и может быть привлечено к ответственности по ст. 20.6.1. КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Сумма штрафа составляет:
- для ИП — от 30 до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Также деятельность предприятия может быть приостановлена на срок до 90 суток.
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