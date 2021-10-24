Кировским предпринимателям рассказали, как организовать проверку QR-кодов

С 25 октября в Кировской области вводятся QR-коды для вакцинированных. В течение двух недель посещать кафе, спортклубы, развлекательные и другие заведения можно будет только при их наличии.

Как получить QR-код и как им пользоваться, мы рассказывали здесь. Теперь отвечаем на вопросы предпринимателей: как наладить проверку QR-кодов и что делать, если клиент пытается попасть в заведение по чужому сертификату о вакцинации.

Как организовать проверку QR-кодов посетителей?

Приказом назначить сотрудника, ответственного за сканирование QR-кодов и пропуск посетителей. Выдать сотруднику смартфон с приложением для сканирования кодов. Это может быть QR-сканер или приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». Научить сотрудника пользоваться приложением для сканирования QR-кодов. Выдать памятку по сканированию и проверке документов. Нанести разметку в 1,5 метра перед входом в ваше заведение для соблюдения посетителями социальной дистанции. Организовать пункт контроля, поставить ограждение.

«Лучше, чем локдаун». Кировские предприниматели оценили введение QR-кодов.

Что должен сделать сотрудник компании при проверке QR-кода?

Отсканировать QR-код. При сканировании появится информация или ссылка на сайт с доменом gosuslugi.ru. По ссылке откроется страница с данными о посетителе.

Сотрудник должен будет проверить:

статус кода – действителен или недействителен;

срок действия сертификата вакцинации;

ФИО посетителя;

дату рождения;

первые 2 цифры серии и последние 3 цифры номера паспорта.

Затем данные QR-кода нужно сверить с данными паспорта. Если они совпадут, посетителя можно пропустить.

Так выглядит действительный сертификат о вакцинации

В каком виде посетитель может показать QR-код?

Клиент вправе предъявить QR-код как на экране смартфона, так и распечатанным на бумаге.

Можно ли пропускать клиентов со справками на антитела?

Нельзя. Справки на антитела и документы без QR-кода, не дают права прохода в заведение.

Как проверить, действителен ли QR-код?

В Кировской области действительные QR-коды вакцинированных размещаются только на портале gosuslugi.ru. Появится дополнительный домен в нашем регионе (как в Москве), пока неизвестно. Прочие сайты – ненастоящие.

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Что делать, если данные сертификата вакцинации не совпадают с данными паспорта? Если посетитель отказывается предъявить паспорт?

В этом случае сотрудник не имеет права пропускать посетителя. В противном случае заведение нарушает установленные требования и может быть привлечено к ответственности по ст. 20.6.1. КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Сумма штрафа составляет:

для ИП — от 30 до 50 тысяч рублей;

для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Также деятельность предприятия может быть приостановлена на срок до 90 суток.

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