Кировским предпринимателям рассказали о влажности лесоматериалов

На комитете Вятской ТПП по лесопромышленному комплексу выступил начальник Кировского областного таможенного поста Сергей Пестерев.

Он рассказал об изменениях в законодательстве, связанных с усилением контроля за влажностью лесоматериалов.

Согласно постановлению Правительства РФ, с 2 января по 31 декабря 2022 г. на вывозимые лесоматериалы хвойных пород влажностью больше 22% и с размерами 10х10 см и более устанавливается вывозная пошлина в размере 200 евро за кубометр.

В Кировской области измерение влажности проводится электрическим методом. Таможенные органы обеспечены влагомерами с диапазоном температур от -10 до +50 градусов.

Выборка досок для определения влажности при более низкой температуре проходит в тёплом помещении (не ниже +5 градусов).

Для проведения контроля экспортер обязан предоставить партию товара для выборки в зоне таможенного контроля или в своём отапливаемом помещении. За нарушение процедуры ему грозит отказ от регистрации декларации, возбуждение административного дела и обязательный досмотр при подаче следующей декларации на партию товара.