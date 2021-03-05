Кировским препаратом будут лечить последствия коронавируса

Кировская компания ООО «Восток» из Омутнинского района стала партнером одной из крупнейших фармацевтических компаний страны — группы компаний «Протек».

Недавно «Восток» поставил «Протеку» первую партию лекарственного препарата «Полифепан», который будет использоваться для лечения последствий COVID-19. Вес лекарства составил 10 тысяч килограммов.

Производство «Полифепана» стартовало в 2017 году. Для этих целей был построен новый производственный участок. Вложения в строительство составили более 150 миллионов рублей.

«Полифепан» производится в виде таблеток, гранул и порошка. Это сорбент, помогающий при отравлениях и расстройствах желудка. Его эффективность в несколько раз больше, чем у знакомого всем активированного угля.

Одним из главных свойств полифепана является способность выводить микотоксины из организма. Благодаря этому его можно применять для восстановления организма пациентов, переболевших коронавирусом.

Основой лекарства является гидролизный лигнин. Его делают на кировском биохимзаводе, а затем превращают в готовый препарат на предприятии.

По словам главы областного минпромторга Андрея Перескокова, выход кировского препарата на российский фармацевтический рынок крайне важен для региона.

Ранее мы писали, что в Кировской области началось производство лекарства для «сердечников».