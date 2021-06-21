Кировским работодателям рекомендуют устраивать сиесту

В связи с обещанной синоптиками жаркой погодой в Кировской и других областях России федеральный Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работодателей, как уберечь работников от теплового удара.

В частности, предлагает сократить рабочий день на час, если температура в рабочем помещении достигает плюс 28,5 градусов, при более 29 – на два часа, а при 30,5 – аж на четыре часа.

Если работа происходит на открытом воздухе при температуре выше 32,5 градусов, считающейся опасной, то рекомендуется через каждые 15-20 минут делать перерывы на 10-12. Общая продолжительность труда на жаре не должна превышать 4-5 часов для имеющих специальную антитермальную одежду и до двух часов, если таковой не имеется. Также ведомство рекомендует сдвинуть график работы на утреннее и вечернее время.

Ранее мы сообщали о том, когда в Кирове закончится сильная жара.