Кировским санаториям предложили лечить судей в отставке из Коми

Объявлен аукцион на оказание услуг по санаторно-курортному лечению судей из Республики Коми, находящихся в отставке.

Заказчиком выступает региональное управление судебного департамента. Согласно документации, лечение должно проходить в Нижнеивкинской курортной зоне. Из других условий — проживание в 1-местных номерах, питание по системе «шведский стол», а также наличие большой лечебной базы для оказания медицинских услуг.

14-дневными путёвками с июля по октябрь необходимо обеспечить семь человек.

Документы на участие в аукционе принимаются до 29 марта.

Фото pravo-ural.ru