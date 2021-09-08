Кировским студентам рассказали, почему троечники бывают успешнее отличников

В ВятГУ во вторник, 7 сентября, состоялась лекция программиста Юрия Ускова, который создал мировую компанию с миллиардными оборотами.

Юрий Викторович на встрече со студентами и преподавателями вуза рассказал о том, как молодым людям правильно выбрать профессию и стать успешным. Он дал советы студентам, как приблизиться к 30 годам к их идеальной картине будущего. Выяснилось, что большинство молодых людей хотят быть руководителями и иметь заработную плату не ниже 100 тысяч рублей. Также спикер рассказал о той роли, которое в жизненном успехе играет высшее образование. И о его ограничениях, в частности, почему троечники бывают успешнее отличников.

Прислушаться к словам Юрия Ускова стоит. Он не рядовой программист, а основатель и гендиректор компании iSpring. Она, по версии РБК, является одной из 3-х крупнейших EdTech компаний в нашей стране. Её продукты насчитывают десятки тысяч клиентов и продаются более чем в 170 странах.

Фото: Сергей Крекнин