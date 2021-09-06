Кировским тхэквондистам бесплатно отдадут помещение на Красина

Кировской школе боевых искусств бесплатно отдадут помещение на Красина. Проект соответствующего решения городской думы размещен на сайте горадминистрации.

Как сказано в документе, федерация тхэквондо Кировской области получит нежилое помещение на улице Красина, 48. Его площадь составляет 85 квадратных метров. Здесь будут проходить тренировки юных спортсменов.

Договор на безвозмездное пользование помещением будет заключен на 5 лет. Отметим, что у школы боевых искусств есть несколько залов в Кирове. В них занимаются дети с 4 лет.

Ранее мы писали, что кировским зоозащитникам бесплатно выделили землю под приют.