Кировским УК не придется ежедневно мыть подъезды

С 1 марта в России начали действовать новые санитарные нормы.

Согласно документу, в местах общего пользования многоквартирных домов должна проводиться ежедневная влажная уборка. Это вызвало волнения среди руководителей кировских управляющих компаний. Нужно ли мыть подъезды каждый день, рассказали в областной госжилинспекции.

Как отметили в ГЖИ, новый СанПиН 2.1.3684-21 действительно предписывает проведение ежедневной влажной уборки. Однако главным регулятором по данному вопросу является жилищное законодательство.

В соответствии с ним периодичность уборки определяют собственники жилья в многоквартирном доме. Решение принимается на общем собрании жильцов.