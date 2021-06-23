Кировским заключенным рассказали о перспективах трудоустройства

Заключённые, отбывающие наказание в кировском СИЗО-1, встретились с представителем Центра занятости населения Александром Смирновым.

Они узнали о дефицитных и избыточных профессиях, перспективах трудоустройства после освобождения, о том, как успешно пройти собеседование у работодателя. На встрече обсудили вопросы профориентации, переобучения и психологической поддержки соискателей.

Осуждённые получили информационные листки с адресами Центров занятости и перечнем услуг, предоставляемых в электронном виде.

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