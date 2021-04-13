Кировским зоозащитникам выделят здание под приют

В Кирове появится приют для животных. Для этих целей мэрия планирует передать общественной организации «Дари добро» здание в Больничном переулке, 6 в.

Соответствующий проект решения Гордумы размещен на сайте администрации.

Как говорится в документе, здание площадью чуть больше 170 квадратных метров будет передано зоозащитникам в безвозмездное пользование. Договор будет заключен сроком на 5 лет.

— Цель передачи недвижимого имущества в безвозмездное пользование – размещение приюта для животных без владельцев, — сказано в проекте.

Ранее мы писали, что в Кировской области обсудили возможность создания муниципального приюта для животных.

Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat