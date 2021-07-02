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Кировский аквапарк, где погиб мальчик, отменил развлекательные программы

Юлия Зорина Новости, Общество

Аквапарк «Дружба» на улице Грибоедова, где накануне произошло ЧП, объявил об отмене увеселительных мероприятий.

— Друзья! Важная информация! 3 и 4 июля анимационных программ и семейной вечеринки не будет. Спасибо за понимание, — говорится в посте, опубликованном в группе заведения «ВКонтакте».

Напомним, 1 июля около 17 часов на дне одного из бассейнов аквапарка нашли тело 11-летнего мальчика. Школьник приехал в аквапарк из Кильмезского района вместе с родителями.

По предварительным данным, в момент гибели ребенка родители находились рядом с младшими детьми. Спасателя рядом с бассейном не было.

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Юлия Зорина