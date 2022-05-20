Кировский арт-объект «Автомобиль» вернется на место к осени

Слободские мастера ремонтируют кировский автомобиль-памятник со Спасской, попавший в ДТП. О ходе работ рассказал портал centr-goroda.ru. А фото из мастерской появились в паблике «Признавашки Слободской».

Ретроавтомобиль является копией знаменитой машины Itala, которая была участником первой в истории автогонки в 1907 году. Маршрут ее пролегал и через Вятку. Полную копию старинного авто изготовили слободские кузнецы Гурины.

В 2015 году памятник был установлен на пешеходной части улицы Спасской. За 7 лет жители и гости города сделали около 1,5 миллиона фотографий с памятником.

Но в марте навеки припаркованный автомобиль попал в аварию. В него врезался нетрезвый угонщик на «Инфинити». Арт-объект был сильно поврежден. У машины была сломана передняя ось, поврежден бак и заднее колесо и оторвана подножка. Некоторые детали не подлежат восстановлению вовсе.

На «реабилитацию» авто отправили домой – в Слободской. Реставрацией занялись мастера Гурины. Кузнецы заменят поврежденные элементы, покрасят их и вновь соберут автомобиль. На свое место машина вернется ближе к осени.

Создатель автомобиля кузнец Эдуард Гурин надеется, что и в Слободском тоже когда-нибудь появится подобный арт-объект.

Фото: vk.com/slb_priznavashki