Кировский биохимзавод закрывают на капремонт

БХЗ в Кирове закрывают на капитальный ремонт. Работы продлятся в течение месяца. Об этом сообщает портал kirov.online.
В рамках капремонта на биохимзаводе пройдут работы по ремонту газоочистительных установок. Это поможет сократить количество выбросов в атмосферу.
Также на предприятии пройдет очистка теплообменников и опрессовка. Все структуры завода будут проверены на предмет возможности обновления.
Ранее мы писали, что Роспотребнадзор назвал предприятия БХЗ вероятным источником неприятных запахов в Кирове.