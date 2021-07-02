Кировский биохимзавод закрывают на капремонт

БХЗ в Кирове закрывают на капитальный ремонт. Работы продлятся в течение месяца. Об этом сообщает портал kirov.online.

В рамках капремонта на биохимзаводе пройдут работы по ремонту газоочистительных установок. Это поможет сократить количество выбросов в атмосферу.

Также на предприятии пройдет очистка теплообменников и опрессовка. Все структуры завода будут проверены на предмет возможности обновления.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор назвал предприятия БХЗ вероятным источником неприятных запахов в Кирове.