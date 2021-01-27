Кировский бизнес может заявиться на премию правительства России

Победители не только получат призы, но и смогут использовать символику конкурса в своей рекламе.

Минэкономразвития области предлагает кировским компаниям подать заявки на участие в премии правительства РФ в сфере качества. Нынче этот конкурс пройдет в 25-й раз.

Сейчас Роскачество собирает заявки. Победить смогут те предприятия, которые делают свой товар качественно, используя высокоэффективные методы менеджмента. Их успехи комиссия будет оценивать по 9 параметрам.

Лучшие представители российского бизнеса получат призы и дипломы правительства России и смогут применять символику конкурса в своих рекламных компаниях.

Заявки на участие направлять на электронный адрес: award@roskachestvo.gov.ru

Фото: yandex.ru