Кировский борец взял «серебро» всероссийского турнира

На студенческие соревнования в соседнем регионе съехались команды из 56 вузов.

Накануне в Нижнем Новгороде подошли к концу всероссийские соревнования среди студентов по спортивной борьбе. Они длились почти неделю. Для того, чтобы потеряться силами и спортивным мастерством, на него съехались 200 учащихся 56 учебных заведений страны.

Спортсменам было предложено три вида спортивной борьбы греко-римская, женская и вольная. Кировский спортсмен Тогрул Алибалазаде из спортшколы №8 соревновался с мастерами греко-римского стиля. Он провел 4 раунда. В трех из них — с представителями Татарстана, Башкортостана и Москвы, — одержал уверенную победу. Уступил Тогрул лишь спортсмену из Северной Осетии Георгию Тибилову, который стал лучшим борцом турнира. Кировчанин взошел на пьедестал почета с серебряной медалью.

Ранее мы сообщали, что губернатор Кировской области Игорь Васильев оценил крупный спорткомплекс в Вятскополянском районе.

Фото: admkirov.ru