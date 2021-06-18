Кировский «Дом дружбы народов» получит субсидию на ремонт

Издано постановление о предоставлении субсидии областному государственному автономному учреждению «Дом дружбы народов».

Средства будут направлены на проведение технического обследования, текущего и капитального ремонта объектов недвижимого имущества, обеспечение противопожарной безопасности, а также на мероприятия в рамках программы «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики».

Субсидию предоставит министерство внутренней политики области.

Справка

«Дом дружбы народов» работает в Кирове (Октябрьский пр., 31) с 2016 года. В числе его задач — укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика межнациональных и межэтнических конфликтов, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия.

Фото ddn43.ru